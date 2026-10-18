Тренер Андрей Разин может возглавить СКА, «Авангард» или московское «Динамо». Как сообщает «Чемпионат», сторона тренера ведёт активные переговоры со СКА, «Авангардом» и московским «Динамо».
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