Постановление Минсельхозпрода от 13 октября 2026 года определяет, что в межсезонье 2026/2027 годов килограмм свежих огурцов у производителей будет стоить от 6,1 до 6,4 рубля, а томатов — от 6,9 до 7,24 рубля.