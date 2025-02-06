За неуплату алиментов петербурженку приговорили к лишению свободы

Четыре месяца мать двоих детей проведёт в исправительном центре В отношении четырежды судимой должницы по алиментам вынесли приговор: за неуплату средств в пользу двух дочерей петербурженка проведёт четыре месяца в исправительном центре, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.