За неуплату алиментов петербурженку приговорили к лишению свободы

Четыре месяца мать двоих детей проведёт в исправительном центре В отношении четырежды судимой должницы по алиментам вынесли приговор: за неуплату средств в пользу двух дочерей петербурженка проведёт четыре месяца в исправительном центре, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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