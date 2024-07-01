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«Русские изобрели новый «порох», – полковник СБУ о ситуации на фронте

«Русские изобрели новый «порох», – полковник СБУ о ситуации на фронте

Российские управляемые авиабомбы с модулями коррекции резко изменили ситуацию в зоне СВО. Это именно то новое оружие, которого требовал экс-главком Валерий Залужный, говоря о тупике на фронте и необходимости внедрения новинок, как когда-то было внедрён порох.

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