«Русские изобрели новый «порох», – полковник СБУ о ситуации на фронте

Российские управляемые авиабомбы с модулями коррекции резко изменили ситуацию в зоне СВО. Это именно то новое оружие, которого требовал экс-главком Валерий Залужный, говоря о тупике на фронте и необходимости внедрения новинок, как когда-то было внедрён порох.