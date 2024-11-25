Возможна ли в России «народная приватизация»? Вполне

Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Посмотрите на нищенские пенсии наших стариков, на установленный прожиточный минимум, МРОТ и задайтесь вопросом? Почему в России политики, чиновники, &quot;народные&quot; избранники сами не хотят установить себе месячные все доходы с учетом доплат, компенсаций, премий, льгот, привилегий и т.д. в размере регионального прожиточного уровня если наши старики выживают за эти средства и они декларируют, что с народом едины. Так же и относительно об участии народа в прихватизации.... Сказки рассказывать и вешать лапшу народу не надо.
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