Возможна ли в России «народная приватизация»? Вполне

АНГЕЛ АНГЕЛ

Посмотрите на нищенские пенсии наших стариков, на установленный прожиточный минимум, МРОТ и задайтесь вопросом? Почему в России политики, чиновники, "народные" избранники сами не хотят установить себе месячные все доходы с учетом доплат, компенсаций, премий, льгот, привилегий и т.д. в размере регионального прожиточного уровня если наши старики выживают за эти средства и они декларируют, что с народом едины. Так же и относительно об участии народа в прихватизации.... Сказки рассказывать и вешать лапшу народу не надо.