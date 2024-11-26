Нарколог рассекретил надежные способы протрезветь перед поездкой за рулем

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено законом. Нарушение этого правила влечет за собой серьезные последствия: штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.
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