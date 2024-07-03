Сокрытый под Парижем город мертвых

<p>Слава и красота Парижа неизменны. От величественной Триумфальной арки до волшебной Эйфелевой башни, от жутких катакомб до возрождающейся Нотр-Дам де Пари, это место привлекает людей, влюбленных в историю и мечтающих о новых открытиях.