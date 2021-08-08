Лучшие Инстаграмы недели: Виктория Шелягова в костюме Dolce & Gabbana, стильный кардиган Эльзы Хоск и другие наряды звёзд До конца лета осталось меньше месяца, а это значит, что самое время задуматься о том, чтобы обновить свой осенний гардероб.