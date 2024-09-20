Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боеприпасов украинской армии под Курском

Также ВС РФ удалось ликвидировать одну ББМ и одну САУ Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении склада боеприпасов украинской армии в Курской области.
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