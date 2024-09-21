Аршавин: «Удивило решение Семака сыграть против ЦСКА с Кассьеррой, Гонду и Соболевым в старте»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, удивило ли его решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака сыграть против ЦСКА с Матео Кассьеррой, Лусиано Гонду и Александром Соболевым в старте?Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, удивило ли его решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака сыграть против ЦСКА с Матео Кассьеррой, Лусиано Гонду и Александром Соболевым в старте?— Да.