Политика как он...
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Политика как она есть

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Пентагон признал – Израиль попал в тупик

Пентагон признал – Израиль попал в тупик

Когда только началась наземная операция Израиля в секторе Газа, сразу стало понятно: её исход зависит от двух факторов – времени и способности ХАМАС сохранить свой боевой потенциал для длительного сопротивления.

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Комментарии
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Василий Кулаков
Предавший единожды, будет предавать всегда.Это про беглых в Израиль. Теперь вернемся в прошлое, а кто предал ХРИСТА? Вот вам и отгадка в сравнении с настоящим.
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14 час.
Светлана Петрова
Интересно почему они в Америку не едут
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10 час.
владимир рябченко
Израиль - государство-террорист... расстреливая непричастных... Цель уничтожить народ Палестины, судя о способах &quot;борьбы&quot; с ХАМАС... Не было БЫ захватнической политики Тель-Авива не было БЫ и ХАМАС... у истоков которого замечены и ребятишки из МОССАД
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9 час.

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