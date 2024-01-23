Когда только началась наземная операция Израиля в секторе Газа, сразу стало понятно: её исход зависит от двух факторов – времени и способности ХАМАС сохранить свой боевой потенциал для длительного сопротивления.
Пентагон признал – Израиль попал в тупик
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Кулаков
Предавший единожды, будет предавать всегда.Это про беглых в Израиль. Теперь вернемся в прошлое, а кто предал ХРИСТА? Вот вам и отгадка в сравнении с настоящим.
Ответить
14 час.
Светлана Петрова
Интересно почему они в Америку не едут
Ответить
10 час.
владимир рябченко
Израиль - государство-террорист... расстреливая непричастных... Цель уничтожить народ Палестины, судя о способах "борьбы" с ХАМАС... Не было БЫ захватнической политики Тель-Авива не было БЫ и ХАМАС... у истоков которого замечены и ребятишки из МОССАД
Ответить
9 час.
Свежие комментарии