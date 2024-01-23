Пентагон признал – Израиль попал в тупик

Василий Кулаков Предавший единожды, будет предавать всегда.Это про беглых в Израиль. Теперь вернемся в прошлое, а кто предал ХРИСТА? Вот вам и отгадка в сравнении с настоящим.

Светлана Петрова Интересно почему они в Америку не едут