День юридической службы Министерства внутренних дел России отмечается 19 апреля 2024 года Анна РедькоКаждый год, в 19-й день апреля, Россия отмечает профессиональный праздник юридической службы МВД, начиная с 2003 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии