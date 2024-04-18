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День юридической службы Министерства внутренних дел России отмечается 19 апреля 2024 года

День юридической службы Министерства внутренних дел России отмечается 19 апреля 2024 года

День юридической службы Министерства внутренних дел России отмечается 19 апреля 2024 года Анна РедькоКаждый год, в 19-й день апреля, Россия отмечает профессиональный праздник юридической службы МВД, начиная с 2003 года.

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