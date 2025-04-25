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Луис Энрике — после поражения от «Ниццы»: «Хотел бы я, чтобы с «Арсеналом» у «ПСЖ» тоже было 30 моментов»

Луис Энрике — после поражения от «Ниццы»: «Хотел бы я, чтобы с «Арсеналом» у «ПСЖ» тоже было 30 моментов»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение команды от «Ниццы» (1:3) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Франции.

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