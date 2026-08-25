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Ранее судимый барнаулец хотел исправиться и искал работу грузчика, а стал закладчиком

Ранее судимый барнаулец хотел исправиться и искал работу грузчика, а стал закладчиком

С ним связался неизвестный и предложил "более выгодный" заработок В Барнауле правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, когда тот прятал наркотики в разных частях города, сообщает алтайское МВД.

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