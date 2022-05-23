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МИД КНР ответил на слова Байдена о готовности США воевать за Тайвань

МИД КНР ответил на слова Байдена о готовности США воевать за Тайвань

Китай предупредил власти США о готовности защищать свой суверенитет и целостность страны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 23 мая, в ответ на слова президента США Джо Байдена о готовности Америки к военной защите Тайваня.

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