Семья - начало всех начал

26 октября в VIII- XI классах государственного учреждения образования ´Средняя школа №9 г. Бобруйска´ были реализованы мероприятия проекта Министерства образования Республики Беларусь ´ШАГ - Школа Активного Гражданина´ ´Родина моя Беларусь в лицах.
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