Российская разведка украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты» и гегемонию

Запад по старой традиции вновь обвиняет Россию в воровстве всего, что только можно. На этот раз речь зашла о новейшей «супер-пупер-ракете» — мол, чертежи вынесли, сами всё построили, а США остались ни с чем, и даже гегемонию скоро утратят.