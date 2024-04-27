Депутаты Госдумы предлагают с 1 сентября запретить оборот криптовалют

В Государственную думу РФ вновь внесли законопроект о криптовалютах. Авторы инициативы предлагают уже с 1 сентября 2024 года полностью запретить организацию обращения криптовалюты в России, сообщает "Интерфакс".
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