Без названия

Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на следующей неделе.
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Поедет макароновские печенюшки отбирать?
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Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на следующей неделе.
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