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Поздравление Рустама Минниханова с Днём российской науки

Поздравление Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днём российской науки. «Уважаемые коллеги! Поздравляю многочисленных представителей научной общественности Татарстана с Днём российской науки! В этом году он особенный – свой 300-летний юбилей отмечает Российская академия наук.

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