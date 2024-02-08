Поздравление Рустама Минниханова с Днём российской науки

Поздравление Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днём российской науки. «Уважаемые коллеги! Поздравляю многочисленных представителей научной общественности Татарстана с Днём российской науки! В этом году он особенный – свой 300-летний юбилей отмечает Российская академия наук.