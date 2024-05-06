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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Овчинников об Абаскале: «Сколько времени в клубе терпели великого тренера? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой?»

– Понимаете ставку «Спартака» на иностранных тренеров? – С ними удобнее. Они лояльнее, сговорчивее. Я считаю, что есть среди российских тренеров достойные кандидатуры.

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