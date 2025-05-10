Путин подтвердил, что в сентябре посетит Китай

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в сентябре текущего года посетит Китай. "Как уже говорил, условлено, что в сентябре состоится мой ответный официальный визит в Китай на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией.
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