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Тульские новости

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КПРФ предложила льготную ипотеку и отсрочку приборостроителям

КПРФ предложила льготную ипотеку и отсрочку приборостроителям

Депутаты от КПРФ предложили включить приборостроителей в перечень работников, имеющих право на льготную ипотеку и отсрочку от армии, так как уровень зарплат в отрасли ниже, чем в IT-секторе, а специалисты участвуют в создании сложной техники.

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