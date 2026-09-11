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Собянин отправил в Орловскую область 20 единиц дорожной техники

Собянин отправил в Орловскую область 20 единиц дорожной техники

На Орловщину приехала дорожная техника из столицы. Всего 20 единиц. Среди них две снегоуборочные машины, пять подметально‑вакуумных машин и 13 коммунальных машин на базе «КАМаЗ».

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