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«Открыть небо над Сибирью и отдать выкупленные самолеты». Нелепые мечты ЕС, и как на них ответят в Кремле

«Открыть небо над Сибирью и отдать выкупленные самолеты». Нелепые мечты ЕС, и как на них ответят в Кремле

Как бы не мечтали на Западе о том, что санкционная политика вернёт Россию в первобытный строй, а сами они будут процветать, реальность выглядит несколько иначе.

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