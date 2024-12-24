Боевики ВСУ при отступлении в Курской области наносили удары артиллерией и дронами по жилым домам, выжить удалось чудом, благодаря помощи российских солдат, заявили эвакуированные жители одного из населенных пунктов Суджанского района.
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