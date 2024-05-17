Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Прощальный визит» Зеленского в Харьков. Киев ожидает большое наступление ВС РФ в ближайшее время

«Прощальный визит» Зеленского в Харьков. Киев ожидает большое наступление ВС РФ в ближайшее время

  Карта плана отхода ВСУ на подготовленные позиции. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сегодняшний визит президента Владимира Зеленского в Харьков «прощальным».

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А жаль, что не грохнули по Харькову- попугали бы Мальчиша- плохиша. А что Попрошайка забыл в Харькове? Там на паперти не подают… а боец в « розовом»- красаффчик, правда перепутал армию с гей-клубом, но на фронте быстро поймет разницу. Ребятушки  объяснят.
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