«Прощальный визит» Зеленского в Харьков. Киев ожидает большое наступление ВС РФ в ближайшее время

А жаль, что не грохнули по Харькову- попугали бы Мальчиша- плохиша. А что Попрошайка забыл в Харькове? Там на паперти не подают… а боец в « розовом»- красаффчик, правда перепутал армию с гей-клубом, но на фронте быстро поймет разницу. Ребятушки объяснят.

лл

лина любимцева

Путин сказал: ХАРЬКОВ БРАТЬ НЕ БУДЕМ... Ну и все остальное тоже "не будем"...... Так что, забудьте "про домик у моря под Одессой"... НАШИ МЕЧТЫ ЭТО, НЕ БОЛЕЕ ТОГО!... Я даже больше об этом и говорить никогда не буду. Только расстраиваться! Бл...