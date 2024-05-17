Карта плана отхода ВСУ на подготовленные позиции. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сегодняшний визит президента Владимира Зеленского в Харьков «прощальным».
«Прощальный визит» Зеленского в Харьков. Киев ожидает большое наступление ВС РФ в ближайшее время
Комментарии
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ninikooo Митусова
А жаль, что не грохнули по Харькову- попугали бы Мальчиша- плохиша. А что Попрошайка забыл в Харькове? Там на паперти не подают… а боец в « розовом»- красаффчик, правда перепутал армию с гей-клубом, но на фронте быстро поймет разницу. Ребятушки объяснят.
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7 час.
E
Ed
Как показательно личико комика превратилось в харю торговки на рынке тряпья
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4 час.
лл
лина любимцева
Путин сказал: ХАРЬКОВ БРАТЬ НЕ БУДЕМ... Ну и все остальное тоже "не будем"...... Так что, забудьте "про домик у моря под Одессой"... НАШИ МЕЧТЫ ЭТО, НЕ БОЛЕЕ ТОГО!... Я даже больше об этом и говорить никогда не буду. Только расстраиваться! Бл...
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4 час.
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