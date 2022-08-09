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Запад отчаялся понять загадочную русскую душу

Запад отчаялся понять загадочную русскую душу

Происходящее сегодня в Европе, когда Россия вышла на битву за себя и свой народ, как она выходила и на поле Куликово, и на поле у деревни Бородино, и на поле под Прохоровкой, на самом деле, судя по нервическим реакциям, несущимся из разнообразных столиц ("Ааааааааа, спасите-помогите, у нас не будет газа, у нас не будет электричества и уже сейчас может начать ощущаться дефицит топлива для машин!"), абсолютно не входило в планы тех, кто чертил схемы и схемочки, чтобы нашу страну уничтожить.

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