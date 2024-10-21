ДВА ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ ОКАЗАЛИСЬ ПОСОБНИКАМИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ. В Туле задержаны двое полковников полиции за организацию незаконной миграции.
"НАДО ЗАКРЫВАТЬ КОРМУШКУ"
Комментарии
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саша дмитренко
ты сратник уже с конями говоришь?? скоро приедем!
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1 час.
Евгений Синельников
такие полковники хуже диверсантов, мало того что своими действиями разъедают страну изнутри, так ещё и доверия нет органам, охраняющим закон.
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13 мин.
Евгений Синельников
похоже, ты в доле с этими полковниками, и тебе скоро прищимят яйца?
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10 мин.
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