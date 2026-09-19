Центр общественного наблюдения посетила специалист по работе с молодёжью Ирина Гебрусева

Ещё одной гостьей Центра общественного наблюдения за выборами в Смоленской области стала Ирина Гебрусева - специалист по работе с молодежью «Молодёжного центра-музея имени адмирала Нахимова».
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