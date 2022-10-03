Активы, деноминированные в юанях, становятся все более популярными на российском рынке Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — «Юань становится популярным в России, поскольку двусторонняя торговля набирает обороты» — заявил в четверг китайский эксперт, после того как крупнейшая российская биржа предсказала, что объемы торгов китайским юанем и российским рублем превысят объемы торгов рублем и долларом США в … Сообщение Китай сегодня: юаневые активы набирают популярность в России появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.