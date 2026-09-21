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Подмосковный врач Локтюшина: вздрагивания во сне у младенца — вариант нормы

Подмосковный врач Локтюшина: вздрагивания во сне у младенца — вариант нормы

Врачи-неонатологи дали рекомендации по уходу за новорожденными в первые месяцы жизни. Об особенностях обращения с младенцами рассказала заведующая отделением новорожденных Сергиево-Посадской больницы Валерия Локтюшина.

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