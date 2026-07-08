Сильнейший за полвека шторм разрушил пляж в Калининградской области

В Калининградской области шторм «Бернадетт» стал сильнейшим за последние 50 лет. Стихия обрушилась на побережье Зеленоградска, где волны высотой до пяти метров смыли часть пляжа и разрушили несколько кафе, некоторые из которых ещё не открылись к сезону.