RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

15 подписчиков

Сильнейший за полвека шторм разрушил пляж в Калининградской области

Сильнейший за полвека шторм разрушил пляж в Калининградской области

В Калининградской области шторм «Бернадетт» стал сильнейшим за последние 50 лет. Стихия обрушилась на побережье Зеленоградска, где волны высотой до пяти метров смыли часть пляжа и разрушили несколько кафе, некоторые из которых ещё не открылись к сезону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии