Слово и дело

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Виктория Дайнеко рассказала о мечте стать балериной в новом выпуске «Откровенно»

Виктория Дайнеко рассказала о мечте стать балериной в новом выпуске «Откровенно»

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко стала героиней нового выпуска «Откровенно». В эксклюзивном интервью исполнительница рассказала о своей детской мечте.

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