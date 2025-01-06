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Нефть теряет в цене на фоне укрепления доллара и ожидания экономических данных из США

Нефть теряет в цене на фоне укрепления доллара и ожидания экономических данных из США Татьяна АрестоваТорговая неделя 6 января началась снижением цен на нефть.

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