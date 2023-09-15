"ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ КОРПУСА ПОЙДУТ ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ": СТРАНЫ СНГ ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Валерий Вадимов
сидят в посольствах сотни бездельников,иммитирующих работу.расивые отчёты в мид..а на деле пшик...в какой стране или республике.кроме беларуси с нами считаются?а ведь это кропотливая работа мида и посольств..где она..на бумаге?хохлостан просрали,казахстан,армению,грузия сама так решила,а не работа посольств...слабо,очень слаб мид...с его озабоченностями и красными линиями
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