Как я защищаю малину осенью: личный опыт борьбы с грибковыми и бактериальными угрозами

Каждый раз, когда осень вступает в свои права, я с некоторой тревогой поглядываю на малинник. Многие думают, что с окончанием плодоношения заботы о ягодных кустарниках заканчиваются, но это опасное заблуждение.
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