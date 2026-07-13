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Спорт и диета

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Как я защищаю малину осенью: личный опыт борьбы с грибковыми и бактериальными угрозами

Как я защищаю малину осенью: личный опыт борьбы с грибковыми и бактериальными угрозами

Каждый раз, когда осень вступает в свои права, я с некоторой тревогой поглядываю на малинник. Многие думают, что с окончанием плодоношения заботы о ягодных кустарниках заканчиваются, но это опасное заблуждение.

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