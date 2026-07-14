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Закон, порядок, государство

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Завершено расследование уголовных дел по обвинению четверых жителей Херсонской области в дропперстве

Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Херсонской области завершено расследование четырех уголовных дел, возбужденных в отношении жителей Генического округа по признакам преступления, предусмотренного ч.

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