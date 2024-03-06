Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Официальные данные: "Михаи́л Влади́мирович Михалко́в (28 декабря 1922, Москва, РСФСР — 5 сентября 2006, Москва, Росси...Феномен России: д...
  • Сергей Парков
    Почему карта на латинице? Вроде как уважаем оппонентов? Нам это надо? Пусть восстанавливают знание русского языка - о...Несколько важных ...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    https://www.youtube.com/watch?v=kFaJq7hirkAНесколько важных ...

Киевский террористический режим готовит провокации на выборах

Киевский террористический режим готовит провокации на выборах

ВНИМАНИЕ!В ближайшее время в Российской Федерации пройдут выборы Президента. В том числе пройдут они и на так называемых «новых территориях» (хотя на самом деле они вполне себе старые, входили в состав нашей страны на протяжении многих столетий, просто недавно снова вернулись, обнулив историческую несправедливость 1991 года) – на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх