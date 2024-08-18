Захарова о публикации WP: переговоры между Россией и Украиной не ведутся

Переговоры между Российской Федерацией и Украиной не ведутся. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, прокомментировавшая публикацию издания The Washington Post (WP).
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