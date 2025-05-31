Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой на Рыльский и Льговский районы Курской области

Сегодня в ночное время боевики вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летальные аппараты самолетного типа, совершили массированную атаку города Рыльска Рыльского района и Артаково Льговского района Курской области.
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