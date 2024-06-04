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Консенсус, или... вы не с теми связались, хохолики...

Консенсус, или... вы не с теми связались, хохолики...

Упоротый, конечно, приврал. Ведь миллион двести, умноженные на 146 миллионов, это 175 триллионов долларов, якобы потраченных на войну.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
УКРАИНСТВО неизлечимо-только утилизация носителей.....
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13 час.
igor laptev
интересные смыслы с помощью русского языка на ходу всплывают из знакомых слов. к примеру: мозг украинца как младенец в вышиванку замайданутый.  это после прочтения пары комментариев. дольше посидеть можно сборник новых пословиц составить
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10 час.
Юрий Золотарев
Ну ШО тут скажешь? ДАУН - он везде ДА-УН!! Хоть Май, хоть октябрь...
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