Упоротый, конечно, приврал. Ведь миллион двести, умноженные на 146 миллионов, это 175 триллионов долларов, якобы потраченных на войну.
Консенсус, или... вы не с теми связались, хохолики...
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
УКРАИНСТВО неизлечимо-только утилизация носителей.....
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13 час.
igor laptev
интересные смыслы с помощью русского языка на ходу всплывают из знакомых слов. к примеру: мозг украинца как младенец в вышиванку замайданутый. это после прочтения пары комментариев. дольше посидеть можно сборник новых пословиц составить
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10 час.
Юрий Золотарев
Ну ШО тут скажешь? ДАУН - он везде ДА-УН!! Хоть Май, хоть октябрь...
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9 час.
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