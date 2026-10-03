В Киеве работают российские MESH-ретрансляторы, обеспечивающие канал управления «Геранями» для корректировки ударов, заявил советник Зеленского Бескрестнов.
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