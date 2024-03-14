🥪 За полтора года крымские волонтёры отправили на передовую полмиллиона порций сухпайков Волонтёры готовят для бойцов СВО разные блюда, на которые уходят тонны овощей.
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🥪 За полтора года крымские волонтёры отправили на передовую полмиллиона порций сухпайков Волонтёры готовят для бойцов СВО разные блюда, на которые уходят тонны овощей.