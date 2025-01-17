В Петрозаводске продолжаются работы по запуску городской электрички

Первые четыре станции маршрута планируют запустить летом 2025 года 16 января состоялось выездное совещание, в ходе которого исполняющий обязанности министра по дорожному хозяйству Карелии Юлия Мизинкова и первый заместитель Главы Петрозаводского городского округа Михаил Ершов проверили инфраструктуру, ведущую к станции «Онежский», и отметили важность ее модернизации.