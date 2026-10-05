💉 Быстро и удобно: прививку от гриппа можно сделать в торговых центрах Симферополя В крымской столице жители и гости города могут пройти иммунизацию против гриппа, в том числе в мобильных прививочных пунктах в крупных торговых центрах.
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