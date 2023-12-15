В Оренбурге транспортные полицейские помогли заблудившейся в сильный мороз пенсионерке благополучно вернуться домой

13 декабря в 00:55 в дежурную часть Оренбургского ЛО МВД России на транспорте поступила информация от работников железнодорожного предприятия, которые сообщили о неизвестном человеке на территории путевой машинной станции, куда ограничен доступ для посторонних.
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