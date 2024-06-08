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Лига наций. Польша сыграет с Бразилией, Япония встретится со Словенией, Куба против Франции и другие матчи

Лига наций Мужчины 8 июня Фукуока, Япония Турция – Иран – 3-1 (22:25, 25:23, 25:23, 27:25)   Польша – Бразилия – 9.

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