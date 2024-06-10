Как выглядят женщины, которые нравятся мужчинам-потребителям

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

«Если лезешь из кожи вон, чтобы показать из себя модель - поймаешь такого же нарцисса, задерешь юбку - зацепишься колготками за сального сластолюбца, пойдешь в ночной клуб на "мясной рынок" - сторгуешься задешево с одноразовым охотником, будешь молодиться - усыновишь инфантильного мальчика, и снова будешь рыдать в подушку, что мужики перевелись».