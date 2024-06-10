Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Да какие бы они ни были,они имеют право бытьКак выглядят женщ...
  • Воробей
    Накипь не обязательно одного состава с тем, над чем она собирается. Тот тип, что с Баденом, в основном только в высши...Не хочу жениться!...
  • Валерий Кривошеев
    А я даже дочитал до слов "американское общество более консервативное", вспомнил как Байден окружившего себя лесбиянка...Не хочу жениться!...

Как выглядят женщины, которые нравятся мужчинам-потребителям

Как выглядят женщины, которые нравятся мужчинам-потребителям

«Если лезешь из кожи вон, чтобы показать из себя модель - поймаешь такого же нарцисса, задерешь юбку - зацепишься колготками за сального сластолюбца, пойдешь в ночной клуб на "мясной рынок" - сторгуешься задешево с одноразовым охотником, будешь молодиться - усыновишь инфантильного мальчика, и снова будешь рыдать в подушку, что мужики перевелись».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Да какие бы они ни были,они имеют право быть
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх