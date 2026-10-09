Где вырастили больше всего картофеля? Как обезопасят онлайн-шопинг? Зачем ставить новогоднюю ёлку в октябре?

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬЦифровой рубль бьёт рекорды популярности прямо на старте. Всего за первый месяц работы новой валюты россияне открыли свыше 220 тысяч цифровых счетов.
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